تطورات الساعات الأخيرة بريف دير الزور

تطورات كثيرة شهدها ريف دير الزور مع استمرار المواجهات المباشرة بين ميليشيات “قسد” من جهة وعناصر ما يسمى مجلس ديرالزور العسكري وأبناء العشائر من جهة ثانية وتركزت غالبيتها بريف دير الزور الشرقي في مدينة “الشحيل” والتي شهدت تقدماً جديداً لعناصر مجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر بعد استعادة السيطرة على نقاط جديدة واستهداف مواقع “قسد” والتي تكبدت خسائر كبيرة حيث اعترفت بمقتل 11 عنصراً.

فيما تحدثت المعلومات الواردة من الحسكة عن عشرات القتلى ومئات الإصابات تم نقلها باتجاه المشافي وبالعودة إلى مجرى التطورات فقد حاولت “قسد” إستعادة السيطرة على بلدة “ذيبان” لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وتركزت الاشتباكات على أطراف البلدة بالمقابل استهدف أبناء العشائر نقطة عسكرية لميليشيات “قسد” على أطراف مدينة “الشحيل” بعد التقدم باتجاه المشفى وكذلك امتدت الاشتباكات لتصل قرى “الزر” و”ابريهة” المحاذية تماماً لمدينة “البصيرة” في محاولة من عناصر ما يسمى مجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر من الدخول إلى المدينة واستعادة عدد من النقاط علما بأن مدينة “البصيرة” عانت من حصار خانق فرضته ميليشيات “قسد” على الأهالي من خلال قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول المواد الغذائية ونشر القناصين داخلها لاستهداف تحركات المدنيين.

فيما شهدت مدينة “هجين” مساء الاثنين، هجوماً جديداً شنه أبناء العشائر استهدف ساحة “هجين” وسط اشتباكات عنيفة دارت بين كلاً الطرفين لتقوم ميليشيات “قسد” بإطلاق القنابل المضيئة في سماء البلدة.

أما على الطرف الشمالي فقد استهدف أبناء العشائر نقطة عسكرية لميليشيات “قسد” داخل بلدة “العزبة”، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر “قسد”.

فيما استمرت ميليشيات “قسد” باستهداف القرى والبلدات والقذائف المدفعية والصاروخية والهاون واستخدام الطائرات المسيرة باستهداف منازل المدنيين وشهدت مدينة “الشحيل” وبلدة “ذيبان” شرق ديرالزور وقوع ضحايا من المدنيين وإصابات نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل.

وشهد ريف دير الزور الشرقي والشمالي الشرقي تحليقاً مكثفا لطائرات الأحتلال الأمريكي في سماء المنطقة.

تأتي هذه التطورات وسط تحشيدات كبيرة من قبل أبناء العشائر للسيطرة على ما تبقى من قرى وبلدات بريف دير الزور الشرقي.

شام تايمز – مالك الجاسم