إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه

أصدر وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور قراراً بإعفاء مدير محروقات اللاذقية سنان بدور من مهامه بتسيير أمور الفرع، وتكليف علي يوسف علي بتسيير أمور الفرع لحين تأمين البديل.

وذكرت مصادر من داخل الوزارة، أن قرار الإعفاء جاء على خلفية ضبط فساد وتلاعب بمخصصات محطات البنزين في محافظة اللاذقية.

وقالت المصادر: كان يتم التلاعب بالكميات الموردة إلى المحافظة، بحيث تتم زيادة حصة محطات على حساب أخرى، من دون الأخذ بعين الاعتبار عدد البطاقات الموطنة في كل محطة، وكان يتم تسليم بعض المحطات كميات أكبر من مثيلاتها بعدد المستفيدين من المواطنين.

وأضافت المصادر: إن عدم العدالة في التوزيع تسبب بعدم حصول بعض المحطات على مخصصاتها وبالتالي حرمان المواطنين الموطنة بطاقاتهم في هذه المحطات استلام مخصصاتهم وفق المواعيد المحددة.

ووفقاً للمصادر وصلت التجاوزات في بعض المحطات إلى أكثر من ربع مليون ليتر.

وكان وزير النفط قد أصدر مؤخراً قراراً أعفى بموجبه مدير محروقات محافظة حلب على خلفية ثبوت مخالفات تتعلق ببيع المحروقات في السوق السوداء، إضافة إلى عدد من المتورطين منهم مدير مركز تكامل وعدد من أصحاب محطات وقود.

وأوضحت المصادر أنه يتم التلاعب بالكميات المخصصة لبعض السيارات العاملة على المازوت وعلى البنزين والمتاجرة بجزء من مخصصاتها.

وقدرت المصادر الكميات المتلاعب بها بـمئات آلاف الليترات.

الوطن