10 سنوات حبس لرجل أعمال سوري في الجزائر

تم تسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات نافذة على رجل أعمال سوري، السيد “أ.م.غ”، من قبل وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة. ذلك جاء بسبب تورطه في جريمة نصب تضرر منها رجل أعمال جزائري، حيث تم سلبه مبلغاً مالياً كبيرًا تجاوز قيمته 400 مليار سنتيم. تفاصيل القضية تعود إلى تقديم شكوى من قبل الرجل الجزائري، الذي أفاد بأنه تعرض للنصب أثناء توقيعه عقد شراكة لبناء مشروع عقاري على طريق القرية بمنطقة الشراقة. واكتشف أن المتهم لم يسدد مستحقاته المالية ولم يتعاون في تسوية مستحقات البنك المعني بالأمر.

المتهم نفى تورطه في النصب واعتبر أن الشكوى ضده تعتبر دعوى كيدية تستهدف وضعه في السجن. هو طلب من خلال محاميه مراعاة ظروفه المعتبرة وعدم وجود سوابق جنائية له. من المتوقع أن يتم النطق بالحكم في هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.



النهار الجزائرية