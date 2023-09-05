الهجمات على منبج متواصلة لليوم الرابع على التوالي

فصائل أنقرة استمرت في تنفيذ هجماتها في اتجاه مناطق منبج بريف حلب الشمالي الشرقي. تركزت هجماتهم على قرية “عرب حسن” وكذلك قرية “أم جلود” ومزرعة “الخداديج”. هذه المحاور شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” والفصائل المهاجمة. تمكنت وحدة عسكرية سورية من تنفيذ كمين مُحكم للفصائل المهاجمة وأوقعت عددًا كبيرًا من القتلى بين صفوفهم، مما اضطرهم للانسحاب من النقطة بالكامل.

بالنسبة لمحاور القتال بين “قسد” وفصائل أنقرة، لم تسفر هجمات الفصائل عن تحقيق تقدم كبير في منبج، حيث تمت المعارك بشكل عرفي دون سيطرة فعلية على نقاط مهمة. مسلحو الفصائل حاولوا استخدام الحرب النفسية من خلال تصوير مقاطع فيديو قبل انسحابهم ونشرها للترويج بأنهم سيطروا على تلك النقاط.



يشار إلى أن فصائل أنقرة بدأت هذا الهجوم على منبج يوم الجمعة الماضي، ورغم محاولاتهم للسيطرة على بعض القرى إلا أنهم واجهوا صعوبة في المحافظة على تلك المناطق بفعل الضربات المكثفة من قبل السلاح الجوي الروسي المشترك والجيش السوري.



اثر