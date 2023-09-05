إحالة دكتور في جامعة دمشق الى مجلس التأديب

تم إصدار قرار من رئاسة جامعة دمشق يقضي بإيقاف أحد أساتذة كلية الإعلام عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب بسبب مخالفات تتعلق بالآداب العامة والأنظمة الجامعية. وقد تم التحقيق معه واعترافه بالمخالفات بعد مواجهته بالبراهين.

من المتوقع أن يُنظر في هذا القرار خلال الفترة القادمة من قبل مجلس التأديب، وعادةً يتم تطبيق عقوبة الطرد في حالات مخالفات الجانب الأخلاقي. وقد تشمل العقوبات التأديبية الأخرى تأخير الترفيع والتعيين وقطع تعويض التفرغ.

التحقيق جاء بعد ضجة في الرأي العام ونشر مقاطع تتعلق بالدكتور الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية. سيتم أيضًا تكليف أساتذة آخرين لمتابعة المقررات التي كان يدرسها لضمان استمرار العملية التدريسية دون تأثير سلبي على الطلبة.



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