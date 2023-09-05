9 اصابات في انفجار اسطوانة الغاز بمطعم المزة

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق عن انفـ. ـجار إسطوانة غاز بأحد المطاعم في منطقة المزة.

وانفجرت أسطوانة غاز في أحد محلات تحضير المعجنات في محلة المزة فيلات غربية، وعلى الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المزة الغربي وفرع المرور وقسم الأدلة الجنائية وفوج الإطفاء إلى المكان.

ونتج عن الانفــ. ـجار أضرار مادية كبيرة بالمكان والمحلات المجاورة وتضررت اثنتا عشرة مركبة كانت مركونة بالقرب من مكان الحـادثة.

وتبين إصـابة تسعة أشخاص كانوا متواجدين بالمكان تم إسعافهم إلى عدة مشافي في مدينة دمشق، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية.

بدوره، أبلغ مدير #مشفى_المواساة الجامعي في دمشق، د. عصام الأمين عن وصول 5 إصابات إلى المشفى، من عمال المطعم في حصيلة أولية للانفجار، مشيراً إلى أن حالتهم غير مستقرة حتى الساعة، ولا يمكن تقدير خطورة الإصابات .