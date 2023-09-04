وصول وفد رسمي "إسرائيلي" إلى البحرين لتدشين مقر سفارة الكيان
وصل وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين" ،الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد رسمي، في زيارة تمتد ليومين تتضمن تدشين مقر سفارة الكيان فيها.
وكان في استقبال "كوهين" نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي.
وقال بيان صادر عن الخارجية "الإسرائيلية" إنها أول زيارة يؤديها "كوهين" إلى إحدى الدول العربية التي وقعت ما يعرف باتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تطبيع علاقات مع "إسرائيل" بوساطة أميركية.
وأضاف البيان أن "كوهين" سيلتقي خلال الزيارة نظيره البحريني ومسؤولين آخرين، وسيقوم بتدشين مقر السفارة "الإسرائيلية" بشكل رسمي في المنامة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، حيث يرافق "كوهين" رجال أعمال "إسرائيليون" بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين تل أبيب والمنامة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من تفجر احتجاجات شديدة في ليبيا، عقب أعلان الخارجية "الإسرائيلية" عن اجتماع الوزير بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي تم وقفها عن العمل.
يُذكر أن وزير الخارجية السابق يائير لبيد افتتح السفارة "الإسرائيلية" بالمنامة، بمقرها المؤقت، في شهر أيلول عام 2021.
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