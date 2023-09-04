الأمم المتحدة: نحتاج إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فرّوا من السودان

كررت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نداءات المساعدات الذي أطلقته لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفرّوا من السودان، مع نهاية العام الحالي، وسط الأزمة المستمرة.



وقالت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، إنّها وشركاءها وجّهوا نداءً لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.



وطالبت المُفوّضية بزيادةٍ مُضاعفة الاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح في السودان. وكانت المفوضية طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الإثنين.



وحذّرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة، في بيانٍ الشهر الماضي، من أنّ "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".



وأشارت المفوضية إلى أنّ "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجةٍ إلى مُساعداتٍ إنسانية"، مُشددةً على "ضرورة تدخّل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".



وفي وقتٍ سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أنّ الصراع في السودان أجبر نحو 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، في أقل من 3 أشهر.