سعر الذهب يعاود الصعود مدعوما بارتفاع سعر الأونصة عالميا

عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعا في السوق المحلية بعد نحو أسبوع على استقرارها عند 715 ألف للغرام الواحد عيار 21 قيراط.

وتسبب ارتفاع سعر الأونصة عالميا بارتفاع سعر الذهب محليا على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا بنحو 30 ألف ليرة للغرام ليسجل اليوم 742 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراط.

كما سجل الغرام عيار 18 قيراط سعرا جديدا عند 636 ألف ليرة.

وارتفع سعر الأونصة محليا ليسجل 27 مليون و800 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية ليسجل 6 ملايين و475 ألف ليرة.

يذكر أن غالبية متاجر الصاغة ألصقت على أبوابها ورقة كتب عليها لا يوجد ليرات أو أونصات، فيما يبقى الوصول إليهما عبر السمسرة ما يزيد بشكل كبير على أسعارهما النظامية التي تعلن عنها الجميعة الحرفية للصياغة.