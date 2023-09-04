04-09-2023
إلقاء القبض على ستة أشخاص يمتهنون جرائم السرقة والاحتيال على المواطنين
ألقت شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق القبض على ستة أشخاص لقيامهم بارتكاب عدة سرقات والنصـ.ب والاحتيـ.ال على المواطنين وفق الآتي:
١-المدعو (ح . م) لإقدامه على النصب والاحتيال على عدة مواطنين بمبالغ مالية.
٢-المدعو (ر . ش) لإقدامه على النصب والاحتيال بمبلغ ( 15 ) مليون ليرة سورية.
٣-المدعوان (ر. ن) و(ي . خ) لإقدامهما على سرقة أغنام.
٤-المدعو (م . ش) لإقدامه على الدخول إلى المحال التجارية وسرقتها.
٥-المدعو (ع . ع) لإقدامه على التحرش بقاصر.
وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم عثر بحقهم على عدة إذاعات بحث بجرائم مختلفة.
تم استرداد بعض من المسروقات والمبلغ المالي وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.
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