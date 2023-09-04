شركات الصرافة في سوريا ترفع أجور الحوالات في فروع المحافظات كافة

رفعت شركات الصرافة في سوريا، أجور تحويل الحوالات في فروع المحافظات كافة باستثناء المناطق الشرقية.

وبحسب الأسعار التي تم رصدها من شركة “الهرم”، فإنها أصبحت كالتالي: من 1 إلى 25000 بـ 800 ل.س،ومن 25,001 إلى 50000 بـ 1000 ل.س.

ومن 50,001 إلى 100.000 بـ 1500 ل.س،ومن 100,001 إلى 250.000 بـ 3500 ل.س، ومن 250,001 إلى 500,000 بـ 6800 ل.س.

ومن 500,001 إلى 750.000 بـ 1000 ل.س، ومن 750,001 إلى 1,000,000 بـ 12300 ل.س،ومن 1,000.001 إلى 2,000,000 بـ 19500 ل.س.

ومن 2,000,001 إلى 3,000,000 بـ 29300 ل.س، من 3.000.001 إلى 4.000.000 بـ 39000 ل.س، من 4.000.001 إلى 5,000,000 بـ 48800 ل.س، بحسب موقع أثر برس.

وكانت أجور الخدمات كافة ارتفعت بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور في 15 آب الفائت.

