مصنعو المنظفات يحتالون على الأسعار!

سكان القنيطرة يشتكون من ارتفاع أسعار المنظفات والصابون والمحارم بشكل ملحوظ، حيث وصلت بعض المواد إلى ارتفاع يصل إلى 100٪ بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب.

التجار رفعوا الأسعار بشكل متكرر بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية المستوردة وعدم استقرار سعر الصرف.

صاحب مركز توزيع المنظفات أشار إلى ارتفاع متفاوت في الأسعار بين التجار والعلامات التجارية. ولكن المشكلة الرئيسية هي تراجع قدرة المواطنين على الشراء بسبب عدم مواكبة الدخل للتضخم. انخفاض القدرة الشرائية هو السبب وراء ارتفاع أسعار المنظفات بسبب زيادة تكاليف الشحن والمواد الأولية.



من جهة أخرى، تشهد السوق المحلية غشاً في منتجات المنظفات من خلال إضافة الملح، مما يؤدي إلى تلف الغسالات الآلية حسب عمال الصيانة.

مدير التجارة الداخلية في القنيطرة حذر جميع التجار من رفع أسعار المواد بدون مبرر، وأشار إلى وجود عقوبات قانونية في حالة الانتهاك. دعا إلى التقيّد بالأسعار التموينية المحددة من قبل الوزارة بناءً على تكلفة السلع الحقيقية.

أما بالنسبة للمواد المنظفة غير المعبأة مسبقًا، فهي تعتبر غير مشروعة ويتم حجزها فوراً. وعند وجود مواد مع صاقة مواصفات، يتم أخذ عينات لفحصها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأخيرًا، يجب أن نلاحظ أن القنيطرة تعتمد على استيراد المواد من محافظة دمشق، مما يزيد من تكاليف النقل والتوزيع ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



الوطن