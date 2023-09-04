خبير اقتصادي : السورية للتجارة مسبب رئيسي بارتفاع اسعار الفروج

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن طريقة عمل التدخل الإيجابي بالأسواق للمؤسسة السورية للتجارة بالنسبة للفروج تتمثل بشراء كميات كبيرة من الفروج و تخزينها بالبرادات لإعادة طرحها للبيع عندما يرتفع سعره.

خزام اعتبر في منشور له على فيس بوك ان السورية للتجارة تكون مسبب بإرتفاع أسعار الفروج بسبب زيادة الطلب عند الشراء بغرض التخزين و تكبد بآلية عملها مداجن الدولة و مربيين الدواجن خسائر فادحة وذلك عندما ترتفع تكاليف الإنتاج مع إحتكار تاجر العلف و إرتفاع سعر صرف الدولار و تقوم بالمضاربة عليهم و البيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج للمربيين بغرض تخفيض الأسعار.

وتابع : وتكون مسبب بتكبيد نفسها خسائر مالية لعدم تقييم تكاليف شراء الفروج بالدولار و تعويض نفس رأس المال القديم بالليرة السورية و ليس بالدولار، أي انها تبيع بربح 10% عن رأس مالها القديم مع العلم بأن سعر صرف الدولار قد إرتفع 15% و هنا نظرياً الربح 10% و لكن عملياً خسارة 5%.

خزام شدد في منشوره أن التدخل الإيجابي الحقيقي هو عدم التدخل بالأسواق بطريقة تفكير و طريقة عمل غير علمية بالإقتصاد و تخالف قواعد السوق الحرة وإنما يكون بتحديد السعر فقط من خلال العرض و الطلب.