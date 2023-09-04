تحرك رتل أميركي كبير من التنف باتجاه القائم

كشف مصدر أمني عراقي عن تحرك رتل عسكري أميركي بدعم من المرتزقة السوريين من منفذ التنف السوري باتجاه منفذ القائم غرب الأنبار. ونقلت وكالة “المعلومة” عن مصدر أمني عراقي أن الطيران الأميركي أجرى عمليات استطلاع جوي في مناطق الشريط الحدودي مع سورية غربي محافظة الأنبار العراقية. وأوضح المصدر أن هذه العمليات الجوية تركزت على منفذ القائم باتجاه العمق السوري وسمع دوي انفجار يُعتقد أنه ناجم عن قصف جوي أميركي.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية العراقية في تلك المناطق ليس لديها معلومات عن دواعي هذه العمليات الاستطلاع، نظرًا لأن تلك المناطق تعتبر آمنة ومستقرة ولم تشهد أي خرق أمني. وأكد أيضًا استقرار الأوضاع الأمنية في مدن الأنبار بشكل عام.



من جانبه، زعم السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بات رايدر، أن الطائرات المقاتلة الروسية اقتربت من طائرات مقاتلة أميركية من طراز F-35 وطائرات أخرى تابعة للتحالف الدولي في سورية في سبع مناسبات خلال شهر أغسطس / آب الماضي. وأشار إلى أن تصرفات الطائرات الروسية كانت غير آمنة وغير مهنية، معتبرًا أنها تنتهك الاتفاقيات السابقة بين البلدين وتشكل خطرًا على الأمان. ودعا رايدر روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة والالتزام بالسلوك المتوقع من قوة جوية محترفة.