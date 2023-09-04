ما هو مشروع الحزام العشائري الأمريكي شرق سورية؟

في منطقة الجزيرة السورية التي تخضع لـ “الإدارة الذاتية”، شهدنا توترات حادة تحولت إلى أعمال عسكرية خلال اليومين الماضيين داخل صفوف “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”. و لوحظت مؤخرًا جهود إعلامية و بحثية تشير إلى “مشروع الحزام السني العشائري في شرق سورية” برعاية أمريكية و تأييد تركي.

ما هو هذا المشروع وما هي مراحله؟

يعود أصل المشروع إلى فكرة إنشاء “قوة عشائرية عربية” التي أُطلقت من قبل الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين. يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة فاصلة بين سورية والعراق تديرها قوى محلية بعد الانتهاء من مراحله.

تفصيل المشروع ومراحل تنفيذه تمثل في خريطة نشرها مركز الدراسات “كاندل CANDLE-” في إسطنبول. تتضمن المرحلة الأولى ربط منطقة “البوكمال” بقاعدة التنف بالقرب من الحدود السورية-الأردنية. الهدف هو فصل الحدود وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ستتم المرحلة الثانية لتوسيع المشروع.

ما هي أهداف الولايات المتحدة من هذا المشروع؟

الغاية من المشروع هي إعادة ترتيب القوى في المنطقة وإبعاد القوات السورية ومرتبطيها من المناطق الحدودية والبادية السورية. إن تأسيس القوة العشائرية العربية يشكل تحديًا للقوى الكردية ويمكن أن يؤثر على دورهم في المنطقة.

تواجه المشروع بعض المعوقات، بما في ذلك عدم كفاية عدد المقاتلين المرشحين لتنفيذه. ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة عددهم بشكل تدريجي وجذب مقاتلين إضافيين من مسلحي الشمال بالتعاون مع تركيا.

بالمجمل، المشروع يمثل استمراراً لتدخل الولايات المتحدة في سورية بهدف الحفاظ على تأثيرها والتأثير على التوازنات في المنطقة

وكالات