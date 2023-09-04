ميليشيا الجيش الوطني المدعوم من تركيا تتقدم على حساب قسد في ريف حلب

تجدّدت هجمات فصائل أنقرة في منطقة منبج، حيث شنوا هجماتهم نحو الأطراف الشمالية والغربية من هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في ريف حلب الشمالي الشرقي. تمكنت هذه الفصائل من تحقيق تقدم طفيف في بعض القرى شمال هذه المنطقة.

الهجوم الأخير كان موجهًا نحو قرية “أم عدسة” في الجبهة الغربية من منبج، حيث تم استخدام قوة نيرانية مكثفة من قبل الفصائل المهاجمة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون نحو مواقع “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”.



أفادت المصادر بأن الاشتباكات كانت أقل حدةً من الهجوم السابق الذي جرى يوم الجمعة، وأن عددًا من العناصر من الجانبين سقطوا جراء الاشتباكات.

تعززت قوات “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” ونفذت دفاعًا عنيفًا لمنع تقدم الفصائل المهاجمة إلى منبج، حيث تم نقل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور الاشتباك من مختلف أنحاء المنطقة.

تأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الجارية في المنطقة، حيث تتركز جهود “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في مواجهة قوات العشائر في ريف دير الزور.