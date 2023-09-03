كشفية أطباء تزيد على المئة ألف ليرة… نقيب أطباء سورية: رفع تسعيرة جديدة بانتظار موافقة وزارة الصحة عليها

مراجعة عيادات الأطباء هذه الأيام أصبحت بمثابة كابوس فوق المرض، والملاحظ بأن نسبة كبيرة من الأطباء إلا من رحم ربي باتوا يحددون أجورهم وفق التكلفة الحقيقية، وما يؤلم أكثر من المرض أن هناك بعض الأطباء يسعّرون معايناتهم وفق أسعار الصرف وتقلباته.

ويرى الكثير من المرضى أن سبب تمادي بعض الأطباء بأجورهم هو ترك الحبل على غاربه من الجهات المسؤولة عنهم، فمنذ سنوات طويلة ونحن نسمع بصدور تسعيرة قريبة للأطباء إلّا أنه وإلى الآن لم تصدر، وما يزيد من الحيرة أكثر أن أجور الأطباء تحدد وفق عدة أمور يضعها الأطباء في حسبانهم وحسبان مرضاهم وفي مقدمتها العمر الزمني لممارسته المهنة ومكان وموقع العيادة، و«البريستيج» ضمن العيادة وإلى ما هناك من أمور أخرى.

ومع غياب التسعيرة الجديدة تواصل التعرفة الطبية للأطباء لهيبها أمام حيرة المواطنين، إذ تتراوح الكشفية ما بين 30 ألفاً كحدٍ أدنى وتصل عند البعض من الأطباء إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وخاصةً أن أغلب المشافي الخاصة والمراكز الطبية لم تعد تقبل بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالموظفين العاملين لأكثر من 3 زيارات للطبيب.

وفي السياق، تقول ميساء من سكان منطقة المزة: إنها اضطرت للذهاب في الشهر الفائت إلى ثلاثة أطباء بنفس المنطقة، وقد تباينت “الكشفية” ما بين 25 ألفاً- 50 ألفاً، معللة السبب بأن تعرفة كل طبيب حسب الاختصاص.

بدوره أحد الأطباء أكد بأن الطبيب يحتاج الكثير من المتطلبات في ظل الظروف الحالية، ناهيك عن التكلفة الكبيرة لشراء المحروقات لتشغيل المولدة أثناء انقطاع الكهرباء الطويل والمستمر، إضافة لما تحتاجه العيادة من لوازم طبية والتي باتت تكلفتها عالية جداً، فمعظم اللوازم الطبية تأثرت بسعر الصرف لكونها مستوردة، هذا ناهيك عن ارتفاع إيجار العيادات.

من جانبه، أوضح نقيب الأطباء في سورية الدكتور غسان فندي بأن اللجنة التي تم تشكيلها انتهت من دراسة التسعيرة، وأرسلتها إلى وزارة الصحة لإقرارها، ونحن بانتظار صدورها، لافتاً إلى أنه لا توجد جهة معنية بإيجاد تسعيرة عادلة للتعرفة الطبية إلا ووضعت على سلم أولوياتها تأمين الطبابة لكل المحتاجين، وتأمين مردود مقبول للطبيب كي يتابع ممارسة عمله ويقدم خدمة طبية أفضل.

بالمقابل لم يخفِ فندي وجود تجاوزات عند البعض من الأطباء لجهة تقاضي تعرفة مرتفعة بين محافظة وأخرى وحتى ضمن المحافظة ذاتها.

وتابع نقيب الأطباء: من الممكن أن نجد حلاً لتعرفة الأطباء وذلك بزيادة عمل الطبيب بالمشافي الحكومية لساعات أكثر، وتقديم خدمة طبية أفضل، بحيث يقتنع المريض الذي يرتاد المشافي الحكومية بأنه يحصل على الرعاية الطبية الكاملة، وبالتالي لا يعد هناك من داعٍ لدى المريض للذهاب إلى القطاع الخاص، آملاً أن يتم التوصل لوضع التعرفة قريباً، وأن تكون عادلة للطبيب والمريض معاً.

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