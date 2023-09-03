03-09-2023
إلقاء القبض على ستة أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ويضبط كمية منها بحوزتهم
نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على ستة أشخاص في محلات باب توما والعمارة وضبط بحوزتهم كمية ( 3,5 ) ثلاثة كيلو غرام ونصف من مادة الحشيش المخـ.در و( 2430 ) ألفان وأربعمائة وثلاثون حبة كبتاغون مخـ.درة وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج وتعاطي المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، تم مصادرة دراجة نـ.ارية كانت بحوزة أحدهم ويستخدمها في تنقلاته.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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