الجولاني يستنفر مسلحيه لمساندة قسد في دير الزور

عقد متزعم “هيئة تحرير الشام”، المدعو أبو محمد الجولاني، اجتماع طارئ، مساء الخميس، مع قيادييه على خلفية اندلاع الاشتباكات بين قوات العشائر ومسلحي “قسد” الموالين للجيش الأمريكي في عدد من محاور ريف دير الزور شرقي سوريا.

و طلب الجولاني من قيادييه إرسال تعزيزات عسكرية نوعية لمساعدة “قسد”، مكونة من قناصين ومسلحين ذوي خبرة قتالية عالية في حرب الشوارع، بالإضافة إلى إرسال دعم تسليحي ينطوي على صواريخ مضادة للدروع.



وأكملت المصادر أن الجولاني قام بتنسيق دعمه مع نظرائه في “قسد”، وبالفعل فقد بدأ إرسال التعزيزات على الفور، إذ تحركت ليلا بعض الأرتال المنفردة عبر طرق فرعية من ريف إدلب مرورا بريف حلب، ووصلت إلى أحد النقاط التابعة لمسلحي “قسد” في ريف الحسكة، على أن يتم نقلهم لاحقا إلى ريف دير الزور للقتال إلى جانب مسلحي “قسد” في حربهم المندلعة ضد قوات العشائر العربية هناك.

يشار إلى أن “هيئة تحرير الشام”، تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في إدلب



سبوتنيك