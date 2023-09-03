وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن فيديوهات سرية للغاية حول الأجسام الطائرة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية النقاب عن موقع على شبكة الإنترنت مخصص لتبادل المعلومات التي تم رفع السرية عنها بشأن الظواهر الجوية غير المعروفة. وتم نشر مقاطع فيديو سرية بشكل كبير على هذا الموقع.

من المتوقع أن يلقي هذا الموقع الضوء على دور مكتب تنسيق الجهود بين الوكالات الفيدرالية، والذي أنشأه الكونغرس العام الماضي، في كشف وتحليل أنشطة وأجسام طائرة غير معروفة تقوم بها وزارة الدفاع.



في مؤتمر صحفي أجري يوم الخميس، صرح الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع، قائلاً: “إن نشر هذا الموقع يمثل الخطوة التالية في هذه العملية، حيث يهدف إلى توفير معلومات شفافة ومفهومة للجمهور حول الظواهر الجوية الغريبة أو ما يُشار إليها بـ UAPs”. وأضاف: “ما تشاهدونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن”.

في الوقت الحالي، الموقع يحتوي على عدد قليل من مقاطع الفيديو، بعضها تم تصنيفه على أنه “غير محل حل” أو “غير مصنف”، مع شروح قصيرة تقدم تفسيرات للتقييمات التي أجراها مكتب تحليل الحالات الغريبة في مجملها، والذي أُنشئ بموجب قانون التفويض الوطني للدفاع في العام الماضي.

https://twitter.com/i/status/1697793078076027123



المصدر: NBC