على ذمة مسؤول سوري : خطوات قادمة لردم الفجوة بين الدخل والأسعار

أكد جمال القادري، رئيس اتحاد العمال في سورية، على ضرورة تسريع إقرار جميع أنظمة الحوافز لكل الجهات هذا العام، مشيراً إلى أن سياسة الدعم وإيصاله لمستحقيه، مستمرة.

وأضاف القادري، خلال انطلاق أعمال المجلس العام للاتحاد بدورته العاشرة، أن الطبقة العاملة كانت وستبقى متراساً أساسيا لصمود الوطن. وقال إن هناك خطوات قادمة لتضييق الفجوة بين الدخل والأسعار لأدنى حد ممكن، مؤكداً على أحقية مطالب الطبقة العاملة. وشدد رئيس اتحاد العمال، على ضرورة التواجد بين العمال في أماكن عملهم، والاستماع إلى مطالبهم، وبذل جهود أكبر لتنسيب عمال القطاع الخاص للمظلة النقابية.



يشار إلى أنه، خلال المؤتمر الحالي، تم التأكيد على ضرورة دعم القطاع العام والمحافظة عليه، والحفاظ على القطاعات الاستراتيجية تحت إشراف الدولة.



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