تصل لـ 300% من الراتب.. نظام التحفيز الوظيفي في وزارة النفط أصبح نافذاً

في إطار تنفيذ المرسوم رقم /252/ لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، أصدر وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور قرارات اعتماد نظام التحفيز الوظيفي لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها.

وتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 آب 2023 ليصبح النظام نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2023.

ويمنح نظام التحفيز الوظيفي العاملون في القطاع النفطي الإنتاجي والفني حوافز إنتاجية ومادية تصل لـ 300% من الراتب شهرياً، كما سيتم منح علاوات تشجيعية لأداء الأعمال الإدارية والأنشطة الفكرية بهدف تطوير القدرات الإدارية للعاملين.

وأكد وزير النفط أن نظام التحفيز خطوة مهمة في تطوير القطاع النفطي والثروة المعدنية فهو يعكس الحرص الكبير من قبل الحكومة على تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء ورفع مستوى الإنتاجية وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب الدكتور قدور عن ثقته بأن نظام التحفيز الوظيفي سيساهم بشكل فعال في تحقيق الرؤية لتنمية قطاع النفط والثروة المعدنية، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في دعم وتشجيع العاملين في هذا القطاع لتحقيق التطور والنمو المنشود.