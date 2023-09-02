بطاقة إنتاجية تزيد عن 150 ألف م3 غاز يومياً.. ادخال بئر المهر5 بالإنتاج
وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية بئر المهر 5 في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج اليوم بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الذي افتتح البئر أن وضع بئر النهر 5 بالإنتاج يضيف إلى الشبكة الغازية ما يزيد عن 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً الأمر الذي يسهم في قدرة الشبكة الغازية على تلبية احتياجات الطاقة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والغازي في سورية.
واوضح وزير النفط أنه تم حفر بئر النهر 5 على عمق 2487 م لافتا إلى أنه يوجد في حقل المهر أيضا أربع آبار منتجة باحتياطي غازي 2.6 مليار م 3 وهناك فرصة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل خلال العام القادم من خلال حفر آبار إنتاجية جديدة بناء على النتائج الجيدة لهذا البئر.
والتقى الدكتور قدور بالعاملين في الموقع وطواقم الحفر وأشاد بجهودهم الكبيرة والمثمرة رغم الظروف الصعبة مشيرا إلى أن الوزارة تفخر بكل كوادرها نظرا لأهمية الدور الوطني الذي يقومون به في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما زار وزير النفط حفارة ناشيونال في موقع جحار 101 التابع لمديرية حقول المنطقة الوسطى في الشركة السورية للنفط التي تقوم بحفر بئر جديد واطلع على عملية إنزال مواسير التغليف واستمع من العاملين على الحفارة عن طريقة إنجاز حفر البئر على عمق 2734 م بدقاق 17.5 انش وإنجاز عمليات التغليف والاسمنت بدون مشاكل فنية وهي سابقة بتاريخ حفر الآبار في سورية.
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