العثور على وزير سوري سابق ميـ. ـتاً في غابات مونتريال

تم العثور على جثة الوزير النقل السابق “مكرم عبيد” بعد أربعة أيام من اختفائه في إحدى المناطق الحرجية بمقاطعة كندا. السيد “عبيد” البالغ من العمر 85 عامًا اختفى في الرابع والعشرين من هذا الشهر أثناء عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم العثور عليه حتى ذلك الحين.

قامت شرطة مونتريال بزيادة جهود البحث عنه وناشدت السكان بالمساعدة، خاصةً أولئك الذين يعيشون في مناطق Pierrefonds وDollard-des-Ormeaux ومونتريال. وفي النهاية، تم العثور على جثته في إحدى مناطق الغابات في Pierrefonds.

قد استبعدت الشرطة وقوع أي جريمة جنائية في هذا الحادث.

يذكر أن “مكرم عبيد” شغل عدة مناصب عليا في سوريا.

حيث تقلد منصب مدير عام الاتصالات منذ عام 1980 حتى عام 2000، ثم تولى منصب وزير النقل من عام 2000 حتى عام 2006. وبعد تركه للوزارة، تم تعيينه سفيرًا لسوريا في إسبانيا والفاتيكان.