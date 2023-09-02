لافروف يكشف عن المرحلة التي وصلت إليها عملية التطبيع بين سوريا وتركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تقع حاليًا تحت الدراسة، وأن هناك جهود مستمرة لتحقيق تقدم عام بهذا الصدد.

ألقى لافروف هذه التصريحات خلال كلمته في معهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا. قال لافروف: “لقد قمنا بتقديم مسودة خارطة الطريق بشأن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا لزملائنا في يونيو من هذا العام، وهذه المسودة تخضع حاليًا للدراسة، ونحن نقوم بمحادثات حولها”.



يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي التقى نظيره التركي هاكان فيدان في موسكو حيث ناقشوا مجموعة من القضايا بما في ذلك استئناف صفقة الحبوب وتطور العلاقات الثنائية، إلى جانب الملف السوري والأزمة الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا استضافت في ديسمبر من العام الماضي أول اجتماع بين وزراء الدفاع التركي والسوري منذ 11 عامًا، وكذلك استضافت اجتماعًا رباعيًا في مايو الماضي ضم وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا بهدف حل الخلافات بين دمشق وأنقرة.