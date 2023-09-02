ضربات جوية روسية تستهدف ميليشيا “الجيش الوطني”

02-09-2023

ضربات جوية روسية تستهدف ميليشيا “الجيش الوطني”

تم استهداف نقاط تقدم مسلحي “الجيش الوطني” التابع لتركيا بواسطة 5 غارات جوية روسية في إحدى القرى بريف حلب الشرقي، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

جاءت هذه الغارات الروسية بعد وقوع اشتباكات بين “الجيش الوطني” و”قسد” في قرية المحسنلي، التي تقع على جبهة منبج في ريف حلب الشرقي.


وفي يوم 28 أغسطس الماضي، قام السلاح الجو الروسي في سوريا بقصف مقار “الحزب الإسلامي التركستاني” في محيط مدينة أريحا في إدلب.

إضافة إلى ذلك، شنت طائرات روسية هجمات على مواقع تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” باستخدام الصواريخ الفراغية في المناطق المحيطة بقريتي كفرلاتا وسرجة في ريف إدلب.

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