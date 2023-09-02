مقاتلو العشائر يسيطرون على طريق حقل العمر النفطي

سيطر مقاتلو العشائر العربية في سوريا على طريق حقل العمر النفطي شرق دير الزور, والذي يعد أحد أهم حواجز قسد في المنطقة الشرقية.

كما فرضت قوات العشائر أيضاً سيطرتها على ما يمسى مقر “الشرطة العسكرية” التابع لقسد في مدينة هجين شرقي دير الزور, اضافة الى ما يسمى بمجلس “مركز الأمن العام” التابع لقسد في بلدة السوسة شرقي دير الزور. بحسب التلفزيون السوري.

كما تمت السيطرة بشكل كامل على بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بعد طرد قسد منها.

فيما أحرقت العشرات من المصفحات الأمريكية الصنع في الصراع الدائر بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ومسلحين موالين لعشائر عربية في ريف ديرالزور، بحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتعلت ت الاشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” ومسلحين موالين لعشائر عربية في تلك المناطق بعد أن قامت قسد باعتقال قائد مجلس ديرالزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ”أبو خولة”.