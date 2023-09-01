للمرة الثانية خلال شهر …الجيش يحبط محاولة تسلل لـ”الهيئة” على محور ريف اللاذقية

أحبط الجيش العربي السوري صباح اليوم الجمعة، محاولة تسلل لعناصر “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” على محور ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد مصدر ميداني أن مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور جبل الصراف بريف اللاذقية الشمالي، وتم اكتشافهم من قبل الوحدات المنتشرة هناك، مضيفاً أنه بعد اكتشافهم اندلعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين الجيش السوري.

وأشار المصدر الميداني إلى أن الاشتباكات ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.

وتابع المصدر أن الجيش استدعى تعزيزات عسكرية له إلى محور الاشتباكات وتم إحباط محاولة التسلل بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 8 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” معظمهم من جنسيات أجنبية وأصيب 6 آخرون.

كما أشار المصدر إلى أن الاشتباكات تسببت بإصابة 4 عناصر من الجيش السوري بجروح.

يشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” حاولت مطلع تموز الفائت، تنفيذ محاولة تسلل باتجاه أحد مقرات الجيش السوري على محور قمة النبي يونس بالطريقة ذاتها، فيما فشلت محاولة التسلل حينها نتيجة استهداف مقرات المجموعة المهاجمة على أطراف مدينة إدلب الغربية، من قبل الطيران الحربي الروسي- السوري المشترك ما تسبب بمقتل 25 مسلح من “الهيئة”.



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