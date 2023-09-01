روسيا تتصدى لمسيرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة تضم محطة نووية

أعلن مسؤول محلي روسي، بأن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكر رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية، أن "خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم"، لكنه لم يشر إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.

بدوره، أفاد سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت بالقرب من ليوبرتسي جنوب شرقي العاصمة الروسية.

