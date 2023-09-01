إيران: إحباط محاولة "إسرائيلية" لتخريب إنتاج الصواريخ.. ومكتب نتنياهو: لا تعليق

أعلنت السلطات الإيرانية أنها "أحبطت خطة لتخريب إنتاجها الصاروخي"، ونقلت وسائل إعلام إيرانية اتهامات وجهها مسؤولين لإسرائيل بـ"محاولة إدخال قطع معيبة" ضمن الأجزاء المستوردة اللازمة لبناء الصواريخ.

وفي المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ليس لديه تعليق".

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلايي، لقناة "العالم" بأن "العملية لو نجحت كانت ستسبب أضرارا كبيرة، لكن قوات الأمن في إيران تمكنت من إحباطها في مراحلها الأولى"، حسب قوله.

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان نقلته القناة، أن "الخطة كانت تتمثل في تحويل الصواريخ إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والعاملين في هذا المجال".