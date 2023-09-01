القبض على حدثين يمتهنان عمليات النشل على متن دراجة نارية 

ألقى مركز شرطة الأمن الجنائي التابع لمديرية منطقة جبلة القبض على كل من الحدثين المدعو (نوار . ر) مواليد 2006 وابن عمه المدعو (خضر . ر) مواليد 2007 وهما على متن دراجة نارية تمت مصادرتها وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة عمليات نشل حقائب وأجهزة خليوية في مدينة جبلة وذلك باستخدام الدراجة النارية المحجوزة، وسرقة أربع دراجات نارية وبيعها لأشخاص متوارين وبدلالتهما تم العثور على حقيبة مسروقة على اوتستراد جبلة بضمها بطاقة شخصية وأوراق عائدة لإحدى المواطنات وتم تسليمها لصاحبتها أصولاً، كما اعترفا بالعثور على مصاغ ذهبي ضمن إحدى الحقائب وبيعها وبيع الأجهزة الخليوية المسروقة لأصحاب محلات في مدينة اللاذقية ومنطقة جبلة.

مازالت ‏الأبحاث مستمرة عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.