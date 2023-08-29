سوريا على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة نهاية شهر آب!

كشف د. محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية، أن هناك ظاهرة مثيرة ستحدث في نهاية شهر آب الحالي، وستؤثر على العالم وسوريا بشكل خاص، وهي ظاهرة “القمر الأزرق”.

وأوضح العصيري أن عندما يحدث انعكاس للقمر البدر مرتين في شهر واحد من التقويم الميلادي، يُعرف القمر الثاني في ذلك الشهر بالقمر الأزرق. ومن هذا المفهوم يأتي مصطلح الأسطورة (السنافر) والتي تتحدث عن قمر بدر ثاني ذو لون أزرق. وأوضح أن هذا العام ستكون الظروف مثالية لحدوث القمر الأزرق، حيث سيكون القمر على أقرب نقطة له من الأرض، مما سيجعله يبدو أكبر حجماً وأكثر إشراقاً ووضوحاً.



وأشار إلى أن هذه الظاهرة ستوفر لهواة الفلك فرصة فريدة لمراقبة وتصوير القمر بتفاصيله الملحوظة، بما في ذلك سطحه وأرضيته وتضاريسه الجبلية. وأضاف أن الجمعية الفلكية ستقوم بتنظيم فعالية لمراقبة هذه الظاهرة باستخدام التلسكوبات المناسبة، وذلك يوم الخميس في السابعة مساءً بتوقيت دمشق من المتحف الوطني في دمشق.

وختم العصيري حديثه بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست سنوية وستحدث بين الحين والآخر على مدى عشرات السنين، وتشمل تكراراً لظاهرتين: قمر أزرق وقمر عملاق.



أثر