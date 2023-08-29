حميميم : مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب قرب حلب

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية، عن تعرّض مطار النيرب في سورية لهجوم من قبل 4 طائرات من طراز “إف-16” تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية. وأفاد كوليت بأن هذه الهجمات وقعت في 28 أغسطس/آب، الماضي، وجرت من البحر الأبيض المتوسط، حيث قامت المقاتلات الإسرائيلية بشن الهجوم، بدون دخولها المجال الجوي السوري. وتم تدمير جزء من المطار نتيجة للهجوم، مشيراً إلى أن العمل في المطار لم يتأثر وظل مستمراً

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير سابق، أن “إسرائيل” نفذت 25 هجوماً على الأراضي السورية، خلال عام 2023. تضمنت هذه الهجمات 18 هجوماً جوياً، و7 هجمات أرض- أرض، وتم استهداف 60 هدفاً في مناطق متفرقة من سورية.



RT