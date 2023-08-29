ماكرون لا يستبعد دعوة دمشق لحضور مؤتمر الأمن الإقليمي في بغداد
لم يستبعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسب وكالة «تاس» الروسية مشاركة سورية في مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق الذي سيعقد في بغداد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله خلال كلمته بقصر الإليزيه في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا: إن "مؤتمر بغداد سيعقد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر".
وقالت الوكالة لم يستبعد ماكرون مشاركة دمشق فيه، ونقلت عن ماكرون قوله: إن "دمج دمشق في الهيئات الإقليمية يجب أن يفترض تعاونها النشط في الحرب ضد الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي المنطقة، وكذلك يجب أن يكون مصحوباً بعملية سياسية تسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم، مع وجود ضمانات للحماية والاعتراف والأمن سياسياً واقتصادياً".
من جهتها نقلت وكالة "ا ف ب" عن ماكرون قوله: إن "جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها إلى مختلف منتديات التفاوض والشراكة".
ودعا ماكرون دول المنطقة إلى مطالبة دمشق بما سماه "التعاون الفاعل" في الحرب ضد الإرهاب، "إذا أرادت الاندماج مجدداً في المنظمات الإقليمية".
وصوت البرلمان الأوروبي في الـ 12من تموز الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
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