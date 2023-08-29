مرسوم خاص بطلاب الجامعة االمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /225/ لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، ويمنح #الطلاب الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.



أولاً: المرحلة الجامعية الأولى

1- الطلاب الذين استنفدوا بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 حتى تاريخ صدور المرسوم رقم /125/ تاريخ 28/5/2020 «الذي منحهم فرصة في حينه لإعادة التسجيل حتى تاريخ 15/9/2022 ولم يسجلوا» سيُسمح لهم بالتسجيل حتى تاريخ 15/9/2024.

2- الطلاب الذين استنفدوا فرص النجاح في #الجامعة وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات «أي الطلاب الذين استنفدوا سابقاً ودخلوا في مسار تعليمي آخر خاص بالمستنفدين» سيتم منحهم سنة إضافية جديدة تضاف إلى مسارهم العلمي الذي أصبحوا فيه.

3- الطلاب الحاليين الذين استفادوا من المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومازالوا في مسارهم الجامعي، سيتم منحهم سنة إضافية كي لا يستنفدوا.

4- الطالب الذي يحمل ستة مقررات على الأكثر يُرفّع إلى السنة الأعلى مع مراعاة الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة (التي تحوي مقرراً مُرسباً).

ولا يستفيد من هذه الحالة طلاب السنة التحضيرية حيث تُطبَّق عليهم القواعد العامة.

5- يحق لطلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ستة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني، التقدم إلى امتحان تكميلي فيها.



ثانياً: مرحلة الدراسات العليا

1- يُمنح المستنفدون بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 حتى تاريخه عاماً دراسياً إضافياً، ولهم الخيار أن يتقدموا هذا العام 2023/2024 أو العام القادم 2024/2025.

2- يُمنح الطلاب الذين قاموا بتسجيل بحث أو أطروحة واستنفدوا وتم فصلهم لأسباب غير تأديبية، عاماً دراسياً إضافياً، على أن يسجلوا حتى تاريخ 15/9/2024.

3- الطلاب المسجلون حالياً في الأطروحة، أو مازالوا في مرحلة المقررات (دراسات عليا)، يُمنحون عاماً دراسياً إضافياً حتى وإن لم يكونوا مستنفدين.

4- طلاب الماجستير الذين أنهوا المقررات ولم يسجلوا على الأطروحة خلال المدة المحددة للتسجيل على الأطروحة بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 وحتى العام الدراسي 2021/2022 يُمنحون عاماً ميلادياً للتسجيل على الأطروحة.



