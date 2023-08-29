حمص: اشتباك بالأسلحة بين عناصر المكافحة وعاملين في محطة للمحروقات!

داهم عناصر من مكتب المكافحة، التابع للجمارك، لمحطة محروقات “الرصيف” بمحافظة حمص، ولكن تمت مقاومتهم من قبل عاملين في المحطة.

ونقل الموقع عن مصادره أن الأمر تطور إلى اشتباك مسلح بين الطرفين أدى الى مقتل شخص وجرح اثنين، أحد الجرحى هو جعفر الزين، وهو الأخ الشقيق لأحد كبار المهربين في محافظة حمص، أحمد الزين.



وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن المهرب المعروف أحمد الزين أعطى تعليماته لمرافقيه باستهداف دوريات المكافحة ثأراً لأخيه، وذلك على الرغم من العلاقة الجيدة والمصالح المتبادلة مع “الجمارك” فيما سبق.

وذاع صيت الرجل من خلال شرائه للطريق الدولي (حمص – دمشق ) من قبل أحد المقربين المحسوبين على مدير عام الجمارك، وهو سائق سابق له يطمح بالحصول على منصب مدير المكافحة بدعم من مدير الجمادك.

ووفقاً للموقع فقد اشترى المهرب الزين الطريق مقابل مئات الملايين تدفع شهرياً تحت غطاء مندوب “متعاون”.

