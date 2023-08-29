الحزب الإسلامي التركستاني يشن هجوماً عنيفاً لاختراق دفاعات الجيش السوري في إدلب

حاول مسلحين تابعين للحزب الإسلامي التركستاني اختراق خط الدفاع الأول للجيش السوري في محافظة إدلب، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت ، مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم وتصفية 18 منهم.

وقال كوليت: “حاول مسلحو تنظيم “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابي، مدعومين بالهاون والمدفعية، اختراق خط الدفاع الأول لقوات الحكومة السورية في قرية الملاجة بمحافظة إدلب، وتم صد الهجوم والاحتفاظ بالمواقع وقتل ما يصل إلى 18 متطرفا”.



وأشار كوليت إلى أنه نتيجة إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيّرة على مواقع القوات السورية الواقعة في قرية معرشمشه بمحافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية الاثنين الماضي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة.

سبوتنيك

