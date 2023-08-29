غرفة تجارة دمشق: سعر الدولار قد يصبح 25 ألف بحسب أرقام الحكومة!

بين عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أن أرقام الحكومة تدل على أن العجز سيصبح في العام القادم 50 ألف مليار بينما الميزانية كلها لاتصل إلى هذا الرقم ، وكأن الحكومة تقول أن الدولار سيصبح ب 25 ألف ليرة العام المقبل

قسومة أشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية وصرّحت أنها بحاجة إلى 11 مليار ليرة لتغطي زيادة الرواتب لكن لم تكشف عن حجم الأموال التي تجمعها كل يوم علماً أن هناك أناس يقولون أنها تجمع أكتر من 40 مليار ليرة كل يوم.



مؤكداً أنه يجب أن يكون لدى الحكومة قاعدة بيانات تضم الأسر الأكثر هشاشة أو الفقيرة وأن تقدم لهم بمايعادل زيادة الراتب وإلا سيكون هناك أناس ضدنا بالفكر لأنهم جوعانين وفقراء.

إذاعة أرابيسك