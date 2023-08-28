الجيش يستهدف مقرات الإرهابيين في ريف إدلب وتقضي على عدد منهم

28-08-2023

الجيش يستهدف مقرات الإرهابيين في ريف إدلب وتقضي على عدد منهم

استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة بضربات جوية وصاروخية مقرات للإرهابيين في ريف إدلب، ودمرت ما فيها من أسلحة وذخيرة، وقضت على عدد منهم.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: “رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية مؤخراً على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جويةً وصاروخيةً لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لما يسمى تنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في ريف إدلب الجنوبي”.

وأضافت الوزارة: “إن الضربات أدت إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم، عرف منهم الإرهابيان محمود سرميني وممدوح علوش من تنظيم هيئة تحرير الشام، والإرهابيان أبو ريان موعه وأبو قسورة الغربي من تنظيم أنصار التوحيد”.

 

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