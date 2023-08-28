هروب دواعش من سجن غويران في الحسكة

فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، مساء الأحد، حظر تجول في الحسكة السورية بعد أنباء عن هروب عناصر من تنظيم داع.ش من سجن "غويران"، بحسب العربية



*حظر تجول*



كما أفادت مصادر إعلامية، بأن القوى الأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" أغلقت جميع الطرقات في أحياء مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لمساجين من تنظيم "داع.ش" في سجن الصناعة "غويران".



إلى هذا، انتشرت القوى الأمنية في محيط السجن وأبلغت الأهالي بضرورة التزامهم المنازل، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لـ"التنظيم" في الأحياء.



*هروب دواعش من السجن*



جاء ذلك، بالتزامن مع وجود معلومات عن تنفيذ التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن.



يُشار إلى أن سجن "غويران" الواقع في مدينة الحسكة السورية قد شهد في 20 كانون الثاني/يناير 2022 هجوماً لداع.ش، حيث أدى ذلك لمقتل حوالي 140 عنصراً من قوات "سوريا الديمقراطية".



*الهروب الكبير من سجن غويران*



كما أدى الهجوم الذي كان يهدف "داع.ش" من خلاله إلى فتح أبواب سجن "غويران" أمام نزلائه الذين ينتمون للتنظيم، إلى خسارته لحوالي 374 من عناصره. ويشمل هذا الرقم على حدٍّ سواء، عناصر التنظيم المهاجمين من خارج السجن وآخرين حاولوا الفرار منه.



فيما تمكّن المئات من عناصر التنظيم المسجونين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من الفرار في غضون تلك الاشتباكات، لكن حتى الآن لم تعرف أعداد الفارين بشكلٍ دقيق، إذ قُدرت بنحو 800 عنصر فقط.