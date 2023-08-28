مفوضية اللاجئين: 2582 لاجئاً سورياً غادروا الأردن خلال سبعة أشهر إلى بلدهم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" أن 2582 لاجئاً سورياً غادروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم.



في وقت زعمت فيه رئيسة الحزب الجيد التركي المعارض ميرال أكشنار، أن اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يسعون إلى تأسيس "سوريا صغيرة في بلادها، وأن وجودهم يُهدد القيم الروحية فيها".



وذكرت المفوضية الأممية، أن "20061 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023" وذلك حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية للأنباء.



ولفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سورية من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.



والثلاثاء الماضي أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل.



وبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي 373912 لاجئاً سورياً، بينهم 67312 من الأردن.



ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 آب/ أغسطس 2023.



بموازاة ذلك، قالت رئيسة الحزب الجيد التركي المعارض ميرال أكشنار خلال لقاء صحفي لها أمس: إن "مشكلة اللاجئين السوريين تعد أهم مشكلة في الأمن القومي التركي، وإن وجودهم في البلاد يهدد القيم الروحية التي نسجتها تركيا على مر الألف عام الماضية"، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة..



ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بحوالي 3.5 ملايين لاجئ، يعملون بمختلف المهن المتوافرة، ويحصلون على أجور أقل من العامل التركي كي يعيلوا أسرهم، وسط معاناة يومية من مظاهر العنصرية التي تستهدفهم بأبشع الصور ومنها القتل.