عدوان جوي إسرائيلي يُخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
ذكرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن عدواناً جوياً إسرائيلياً، أدّى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
وقال مصدر عسكري، إنّ العدو الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدّى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".
يذكر أن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة مطلع أيار/مايو الفائت، بعد استهدافه بعدوان جوي إسرائيلي، وتحدث مراسل الميادين حينها عن معلومات تفيد بـ"خروجه عن الخدمة جراء إصابة مهبط الطائرات بصواريخ العدوان".
وقبل أيام، أفاد مصدر عسكري سوري، بإصابة عسكري سوري بعدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.
ومطلع تموز/يوليو الفائت، تصدّت وسائط الدفاع الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات
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