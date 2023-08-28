رفع تعرفة مياه الشرب بحجة الهدر

أكد مدير مديرية مياه الشرب في وزارة الموارد المائية م. محمد الحاج:

صدور تعرفة جديدة لمياه الشرب ستطبق مطلع الدورة القادمة، مشيراً إلى الهدف هو الحد من هدر المياه عند بعض الشرائح، لذا تم تعديل التعرفة من أجل الترشيد وتوفير جزء من النفقات اللازمة لاستمرار عمل محطات المياه وتقديم هذه الخدمة للمواطنين، لاسيما كون مصادر مياه الشرب محدودة وتتأثر بالتغيرات المناخية العالمية الحاصلة.

وبين الحاج أن 80 بالمئة من المستهلكين لن يتأثروا وستبقى التعرفة عليهم كما كانت عام 2014 وهؤلاء هم ذوو الشرائح الأربع الأولى" الاستهلاك المرشد"، أما الشرائح الأربع العليا فارتفعت على الشكل التالي السادسة من40-400 ليرة للمتر المكعب، والسابعة من 50-1500 ليرة، والثامنة التي يزيد استهلاكها عن 120 متر مكعب بالدورة ارتفعت من 60- 3000 ليرة للمتر.

وبالنسبة لشرائح "الصناعي، التجاري، السياحي، فمتر الشريحة الأولى بات ب 1000 ليرة، والثانية 1500 ليرة، والثالثة التي تزيد عن 61 متر مكعب باتت ب 3000 ليرة للمتر المكعب في الدورة الواحدة.

ميلودي