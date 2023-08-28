مقتل وجرح عناصر من مشاة البحرية في تحطم طائرة عسكرية أمريكية

كشفت قوة التناوب البحرية - داروين الأمريكية، امس الأحد، عن مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية "المارينز"، وإصابة 5 بجروح خطيرة، في حادث تحطم طائرة عسكرية أمريكية على جزيرة أسترالية نائية، شمال البرّ الرئيسي، أثناء تدريبات مشتركة.

وأكد مسؤول في مشاة البحرية في بيان، أن الطائرة وهي من طراز "أوسبري"، كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصراً"، وأضاف: "تأكد م.ق.تل 3 منهم، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى رويال داروين (شمال أستراليا)، في حالة خطرة".

في وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية، أنه "في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصب تركيزنا على الاستجابة للح.ا.دث وسلامة كل من على صلة به"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي جندي أسترالي من ضمنهم.

وذكر المسؤول العسكري الأمريكي أن عمليات الإنقاذ "لا تزال مستمرة"، مشيرا إلى فتح تحقيق في أسباب الحادث.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن أسفه للحادث "المأساوي"، مؤكداً أن السلطات "تعمل على محاولة فهم أسباب وقوعه".

وقال للصحفيين: "نريد أن نتأكد من أن المعلومات التي نقوم بتوفيرها دقيقة بالكامل".

وكانت خدمات الإسعاف قد أشارت سابقاً إلى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي، بينما أكدت شبكة "إيه بي سي" إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة "أوسبري" قرب جزر تيوي.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي، بمشاركة آلاف الجنود، إضافةً إلى قوات من دول أخرى #كإندونيسيا والفلبين.

وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأمريكي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.