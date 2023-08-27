موجات الحر ستستمر خلال الشهرين القادمين

كشف رئيس الجمعية الدكتور محمد العصيري أن موجات الحر التي تتعرض لها البلاد، لن تنته في القريب العاجل، بل ستكون حالة عامة وغالباً ستستمر حتى شهر تشرين الأول.

ولفت إلى أن القبة الحرارية التي سيطرت على مناطق متفرقة من العالم مؤخراً، ستستمر حتى 2027، وذروتها ستكون في العامين القادمين.

وقال إن ما سيحدث هو امتداد الصيف وقدوم الشتاء بشكل جاف وأمطار غزيرة، مع اختفاء فصلي الربيع والخريف، وستستمر هذه الظاهرة لـ ٢٠٢٧ حتى انتهاء ظاهرة “النينو”، (ارتفاع حرارة مياه البحار المحيط عند خط الاستواء).

وأضاف العصيري أن الحل لمواجهة هذه الظروف الجوية، هي تشجير غوطتي دمشق وتوسيع الغطاء النباتي، كون نحن أمام كارثة بيئية عالمية حتى ٢٠٢٥، لذا علينا أن نحمي أنفسنا، لا سيما أننا في موقع جغرافي ممتاز.



ميلودي اف ام