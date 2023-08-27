غرق 4 سوريين في مخيم الزعتري

27-08-2023

غرق 4 سوريين في مخيم الزعتري

توفي  4 لاجئين سوريين غرقاً داخل محطة تنقية مياه داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمالي الأردن، وفقاً للعربية نت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي أن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة 4 أشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة.

وقال العقيد السرطاوي إنه تم إخراجهم من داخل البركة وإجلاؤهم إلى مستشفى المفرق الحكومي، وفتح تحقيق بالحادثة.

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