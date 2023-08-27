الانتهاء من تأهيل الشبكة المتضررة بمواقع الحرائق في اللاذقية

27-08-2023

الانتهاء من تأهيل الشبكة المتضررة بمواقع الحرائق في اللاذقية

أكد مدير شركة الكهرباء في اللاذقية جابر العاصي الانتهاء من جميع أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة جراء الحرائق التي نشبت في عدة مناطق بريف المحافظة في تموز الماضي.

وذكر العاصي أنه تم تنفيذ 39 برجاً معدنياً بأطوال متعددة – توتر متوسط، في مواقع، تفريعة بيت الطبال حتى مفرق الحمرات، ومفرق سولاس، وخربة سولاس، وتفريعة السكرية – غمام، وخط ربيعة، مفرق الخضراء حتى مفرق طوروس، وعند تفريعة الزهراء.

وأشار مدير الكهرباء إلى الانتهاء بشكل تام من أعمال إعادة تأهيل الشبكة - التوتر المنخفض، في كل من الزهراء والأمليك والحمرات بتنفيذ 56 عموداً حديدياً، ومواد أخرى لإعادة الشبكة للخدمة في المواقع المتضررة بشكل عام.


الوطن 

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