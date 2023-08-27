الانتهاء من تأهيل الشبكة المتضررة بمواقع الحرائق في اللاذقية

أكد مدير شركة الكهرباء في اللاذقية جابر العاصي الانتهاء من جميع أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة جراء الحرائق التي نشبت في عدة مناطق بريف المحافظة في تموز الماضي.

وذكر العاصي أنه تم تنفيذ 39 برجاً معدنياً بأطوال متعددة – توتر متوسط، في مواقع، تفريعة بيت الطبال حتى مفرق الحمرات، ومفرق سولاس، وخربة سولاس، وتفريعة السكرية – غمام، وخط ربيعة، مفرق الخضراء حتى مفرق طوروس، وعند تفريعة الزهراء.

وأشار مدير الكهرباء إلى الانتهاء بشكل تام من أعمال إعادة تأهيل الشبكة - التوتر المنخفض، في كل من الزهراء والأمليك والحمرات بتنفيذ 56 عموداً حديدياً، ومواد أخرى لإعادة الشبكة للخدمة في المواقع المتضررة بشكل عام.



الوطن