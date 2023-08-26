توقيف مروج مخدرات بعد 10 إذاعات بحث

نتيجة الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الوحدات الشرطية في مكافحة آفة المخدرات والقبض على مروجيها، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (حمدي ، د) في محلة ركن الدين وعُثر بحوزته على { ( 6,5 ) ستة كيلو ونصف من مادة الحشيش المخـ.در و( 1800 ) ألف وثمانمائة حبة كبتاغون مخـ.درة و( 100 ) غرام من مادة الكريستال المخـ.درة } وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وترويج المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها، وبتدقيق وضعه تبين وجود ( 10 ) إذاعات بحث بحقه بجـ.رائم (السرقة ، حيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة).

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية