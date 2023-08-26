أوكرانيا تطالب لبنان بمنع رسو سفينة سورية محملة بالذرة

طلب مسؤولون أوكرانيون، من لبنان، الخميس 24 من آب، بمنع سفينة شحن سورية محملة بالحبوب الأوكرانية من الرسو في ميناء طرابلس اللبناني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البعثة الأوكرانية، أن السفينة “فينيقيا” كانت تنقل ستة آلاف طن متري من مادة الذرة، التي اعتبرتها أوكرانيا مسروقة من ميناء “سيفاستوبول”، على البحر الأسود.

السفارة الأوكرانية في لبنان وجهت مذكرة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد اللبنانية، ومديرية الجمارك، جاء فيها أن الذرة “سرقت من وحدات التخزين في منطقة زاباروجيا وميكوليف وخيرسون”.

كما اعتبرت أن السفينة التي تنقل الحبوب تخالف القانون الدولي، معربة عن آمالها بعدم سماح لبنان بدخول سفينة الشحن تلك إلى الموانئ اللبنانية، لبيع الحبوب الأوكرانية.

ولم تحصل “رويترز” على ردود من وزيري النقل والمالية اللبنانيين للتعليق على المسألة، كما لم ترد الحكومة السورية والهيئة العامة السورية للنقل البحري، المالكة للسفينة، على أسئلة الوكالة، لكن وزير الاقتصاد اللبناني نفى تلقيه مذكرة من السفارة الأوكرانية، بينما ذكرت “رويترز” أن الوزير تلقى مذكرات مماثلة في الماضي.

وفي 2022، قالت أوكرانيا إن سفينة ترفع العلم السوري تحمل اسم “لاودكية” رست في بيروت محملة بـ10 آلاف طن متري من الدقيق والشعير المسروقين، وبعد توقيف لبنان للسفينة، سمح لها بالعبور إلى الموانئ السورية بالنهاية.

في 19 من كانون الأول 2022، قالت “رويترز”، إن سوريا زادت بشكل كبير واردات القمح من شبه جزيرة القرم الأوكرانية في البحر الأسود، التي ضمتها روسيا في 2014.

وكالات