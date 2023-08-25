مبادرة مستعجلة لاتحاد فلاحي حماة لإنقاذ محصول الشوندر

دخل مزارعو الشوندر السكري في محافظة حماة مرحلة حرجة، مع موجة الحر المرتفعة، ما هدد محاصيلهم بالتلف، وأضاف على المزارعين معاناة جديدة تضاف إلى سابقاتها، والسبب، عدم وجود وسائل لنقل المحصول، إلى شركة سكر تل سلحب، ومنها الى أماكن التجفيف المؤمنة من قبل الشركة.

اتحاد فلاحي حماة، تنبه إلى خطورة الوضع، ما دفعه للمساعدة في إنقاذ هذا المحصول .. مساهمة منه للتخفيف من هذه المعاناة وتجنباً لمزيد من الخسائر، بادر الاتحاد إلى استئجار عدد من السيارات لنقل محصول الشوندر السكري المفروم على نفقته، من الشركة، إلى أماكن التجفيف المحددة من قبل شركة السكر مثل شركات (الغزل والإطارات والصوف)، إضافة إلى الطرقات العامة، إضافة إلى جانب سيارات وزارة الصناعة والجهات العامة الأخرى.

وبيّن رئيس اتحاد فلاحي حماة، حافظ سالم، أن هذه المبادرة جاءت بهدف التدخل السريع من قبل اتحاد الفلاحين، لإنقاذ محصول الشوندر السكري، للفلاحين في محافظة حماة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، هيثم جنيد، وممثلي اتحاد حماة، بهدف الإشراف على عمليات نقل هذا المحصول من الشركة الى أماكن التجفيف المحددة من قبلها، كما تم نقل أكثر من ١٠٠٠ طن شوندر مفروم، بدءاً من الخميس السابع عشر من الشهر الجاري، ولغاية صباح الأحد العشرين من آب، إضافة إلى توزيع ١٨٠ بطاقة لاستلام المزيد من المحصول، بهدف استيعاب أكبر الكميات، تفادياً لمزيد من الخسائر التي يتعرض لها الفلاحون.



تشرين